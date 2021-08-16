Екатеринбуржец забрал карту у матери и сберег 1,8 млн от телефонных мошенников

Если бы не бдительный молодой человек, то доверчивая жительница Екатеринбурга могла бы лишиться 1,8 млн рублей.

В Екатеринбурге внимательный мужчина спас деньги своей матери от злоумышленников. Телефонные мошенники пытались завладеть 1,8 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, под психологическим воздействием 53-летняя женщина оформила кредит в банке. А затем едва не отдала эти деньги мошенникам. Однако во время разговора екатеринбурженки с неизвестными в беседу вмешался ее сын. Он забрал у матери телефон и вывел ее на улицу, где объяснил ей, что она общается с мошенниками. Позднее выяснилось, что злоумышленники все же списали с карты пострадавшей 30 тысяч рублей. Однако вмешательство сына позволило избежать более серьезных потерь. По данному факту стражи порядка возбудили дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (Кража, совершенная с банковской карты). Сказала, что попала в ДТП: мошенники украли 300 тысяч у пожилой екатеринбурженки Напомним, ранее у 75-летней пенсионерки из Екатеринбурга телефонные мошенники украли 300 тысяч рублей.

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