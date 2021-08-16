ЕР пойдет на выборы в Думу под номером 5

“Единая Россия” будет участвовать в предстоящем сентябрьском голосовании под номером пять. Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак отметил, что для ЕР не так важна позиция в бюллетене, как возможность предложить избирателям свою программу и комплекс инициатив по социально-экономическому развитию страны.

Как сообщает nashgorod.ru, Турчак обращает внимание на три основных принципа, согласно которым “Единая Россия” строит свою работу: защита, забота и благополучие населения. Турчак уверен, что число пять, под которым партия будет представлять свою программу, символизирует количество кандидатов, которые идут на выборы от ЕР: Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева. Все пять кандидатов являются настоящими профессионалами своего дела. Секретарь генсовета уверен, что участие таких сильных кандидатов должно привести партию к победе. Также депутат отмечает, что ЕР устраивают результаты проведенной жеребьевки. Партия надеется, что сможет обеспечить себе честную победу на выборах. Турчак считает, что такой внушительный список политических партий, представленных сейчас, дает населению России возможность выбрать лично для себя достойных кандидатов. На предстоящих выборах от “Единой России” в Государственную думу будут баллотироваться более 600 кандидатов по одномандатным избирательным округам и по федеральному списку. Жеребьевка состоялась 16 августа. В ней поучаствовали 14 политических партий, федеральные списки кандидатов которых были представлены для голосования во сентябрьских выборов в Госдуму VIII созыва. Как сообщает официальный сайт “Единой России”, голосование пройдет 19 сентября текущего года. Выборы планируется проводить в течение трех дней: с 17-го по 19-е сентября.

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