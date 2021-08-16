Евгений Куйвашев: уровень газификации Свердловской области к 2028 году превысит 92%

В Свердловской области будут продолжать программу по обеспечению жителей природным газом. До 2028 года голубое топливо придет еще в 220 тысяч домов, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
По его словам, на их подключение понадобится более 46 млрд рублей. Благодаря реализации программы к указанному году уровень газификации в Свердловской области вырастет до 92%. В настоящий момент он составляет 77,4%, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Ранее президент России Владимир Путин поручил в городах и селах, где уже есть газ, бесплатно подводить его к границам домовладений. Средства на это будет выделять газораспределительная организация, выбранная оператором в конкретном регионе.
Чтобы до конкретного участка довели газопровод, жителям частных домов нужно будет подать соответствующую заявку.
Напомним, ранее губернатор Свердловской области назначил компанию «Газэкс» оператором газификации региона.