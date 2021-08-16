Минеева: москвичи оценили плюсы удаленки

Уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева прокомментировала решение мэра Москвы Сергея Собянина по поводу отмены дистанционной работы для трети сотрудников городских предприятий. По ее словам, многие привыкли работать из дома, так что массового возвращения людей в офисы не будет.

«Массового возвращения сотрудников с удаленки не стоит ожидать, так как для части бизнеса этот формат работы уже стал понятным и отработанным», — цитируют «Ведомости» городского омбудсмена. На днях мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование для работодателей об обязательном переводе на дистанционную работу тридцати процентов сотрудников, включая работников старше 65 лет. Татьяна Минеева рассказала, что если поначалу московские бизнесмены довольно болезненно восприняли необходимость отправлять людей работать из дома, то потом многие привыкли к такому формату. Как написал московский градоначальник в своем личном блоге, несмотря на некоторые послабления в городе все же сохраняется необходимость измерять температуру сотрудникам предприятий. Правда, теперь работодатели обязаны делать это не раз в четыре часа, а только утром. Сохраняется также запрет на допуск к офисной работе людей с признаками респираторных заболеваний. Однако по распоряжению властей отменено обязательное тестирование десяти процентов работников на наличие коронавируса каждые 15 дней. По словам Сергея Собянина, причиной такого смягчения ранее введенных жестких ограничений стало уменьшение количества выявленных случаев заболевания COVID-19. Кроме того, как рассказали в пресс-службе Минеевой, требование городских властей о вакцинации шестидесяти процентов сотрудников выполнили 82 процента предприятий. При этом не обошлось без потерь: более 17 процентов организаций пережили сокращение штатов, а 10 процентов работодателей и вовсе приостановили деятельность. В пресс-службе уточнили, что эти данные были получены в результате опроса пятисот человек. Несмотря на значительные послабления, часть запретов все же продолжает действовать — например, при проведении массовых мероприятий. Татьяна Минеева выразила опасение, что сохранение данного ограничения сказывается на отрасли, в которой работают около 2 миллионов человек. По мнению политолога Константина Калачева, запрет на массовые акции при необходимости мог бы послужить обоснованием для отказа в проведении возможных протестных акций после выборов. Эксперт также отметил, что, вероятнее всего, мэр вывел работников с удаленки, поскольку этого требует здравый смысл и запрос работодателей. В свою очередь, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Максим Беляев отметил, что бизнес перевыполнил план по вакцинации — многие рестораны привили 100% сотрудников. «Поэтому все, что зависело от бизнеса, бизнес выполнил и перевыполнил», — подытожил он. Также эксперт добавил, что введённые меры позволят ресторанам работать и в случае нового роста заболеваемости, так как все необходимые условия для этого созданы.

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