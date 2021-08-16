На тушение пожаров в Якутии готовы отправиться уральские студенты

Уральские студенты внимательно следят за ситуацией на востоке России. Они прошли все нужные стажировки, а также у них есть опыт работы в условиях ЧС, сообщает департамент информполитики Свердловской области со ссылкой на зампреда свердловского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Дайнеса.
Он отмечает, что такие командировки для студентов не в новинку. Каждый год они выезжают на тушение пожаров в Сибирь и другие регионы. Летом 2021 года уральцы помогали с тушением пожаров в Тюменской области. Отряд состоял из 40 человек и в регионе он пробыл более двух недель.
Тогда усилиями всех задействованных сил удалось стабилизировать ситуацию и не допустить ухудшения. Сейчас мы также в абсолютной готовности. Кроме того, свердловский корпус готов принять участие в ликвидации последствий стихии и оказании помощи местным жителям, рассказал Евгений Дайнес.
Сейчас студенты помогают в восстановлении инфраструктуры после паводков и наводнений.
Напомним, 15 августа 2021 года президент РФ Владимир Путин во время совещания с правительством, главами регионов и муниципалитетов по ликвидации природных пожаров и подтоплений поручил круглосуточно мониторить ситуацию в Якутии и других районах страны, где бушуют пожары или есть подтопления. Прежде всего, действия должны быть направлены на безопасность людей.
По информации МЧС, на территории Якутии сейчас действуют 163 природных пожара из них за последние сутки ликвидировано 11. Общая площадь последних составляет более 42 тысяч гектар. В тушении принимают участие более пяти тысяч человек и 869 единиц техники.