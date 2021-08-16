Осужденная за убийство приемного сына-тагильчанина пара обжаловала приговор

Осужденная за убийство приемного сына-тагильчанина пара обжаловала приговор
Осужденная за убийство приемного сына-тагильчанина пара обжаловала приговор
Сегодня, 15:59ОбществоФото: 1MI
Чета Гилы и Михаила Германских из Екатеринбурга подала апелляцию на приговор по убийству 6-летнего приемного мальчика из Нижнего Тагила Никиты.

Они были обвинены в избиении до смерти несовершеннолетнего. Женщина получила 9 лет колонии, а ее супруг — 9 лет и 10 месяцев.

Адвокат осужденных Дмитрий Жикин говорит, что они не могут рассчитывать на оправдательный приговор, а только на смягчение наказания, потому что дело рассматривалось судом присяжных. Апелляция будет рассмотрена 6 сентября, пишет «КП-Екатеринбург».

Германские не признали свою вину в избиении тагильчанина-инвалида. Они утверждают, что он поскользнулся в ванной.

Напомним, ранее Гила Германская уже была осуждена на 12 лет за смерть Никиты, но затем ее отпустили на свободу. Супруги настояли, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.

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ЕкатеринбургНижний Тагил
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