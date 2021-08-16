Осужденная за убийство приемного сына-тагильчанина пара обжаловала приговор

Они были обвинены в избиении до смерти несовершеннолетнего. Женщина получила 9 лет колонии, а ее супруг — 9 лет и 10 месяцев.
Адвокат осужденных Дмитрий Жикин говорит, что они не могут рассчитывать на оправдательный приговор, а только на смягчение наказания, потому что дело рассматривалось судом присяжных. Апелляция будет рассмотрена 6 сентября, пишет «КП-Екатеринбург».
Германские не признали свою вину в избиении тагильчанина-инвалида. Они утверждают, что он поскользнулся в ванной.
Напомним, ранее Гила Германская уже была осуждена на 12 лет за смерть Никиты, но затем ее отпустили на свободу. Супруги настояли, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.