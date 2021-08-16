Полмиллиона отсудил у автосалона свердловчанин за навязанную услугу

Полмиллиона отсудил у автосалона свердловчанин за навязанную услугу
Полмиллиона отсудил у автосалона свердловчанин за навязанную услугу
Сегодня, 12:04ОбществоФото: 1МI
500 тысяч рублей сумел отсудить житель Каменска-Уральского у автосалона в Екатеринбурге, навязавшего ненужную ему услугу.

Жителю Каменска-Уральского во время оформления документов при покупке автомобиля в одном из автосалонов Екатеринбурга в кредитном договоре прописали услугу «Автоуверенность», которая обошлась в 160 тысяч рублей.

Суд Каменска-Уральского встал на сторону свердловчанина и принял решение удовлетворить иск к автосалону на 500 тысяч рублей, сообщает KU66.ru со ссылкой на юриста Сергея Барсукова.

Напомним, в начале июля 2021 года житель Нижнего Тагила рассказал о конфликте, произошедшем в одном из автосалонов Екатеринбурга, где после одобрения онлайн-заявки ему заявили, что условия кредита изменились. Урегулировать вопросы удалось только по прибытию на место инцидента сотрудников полиции.

Сюжеты:
Екатеринбург
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