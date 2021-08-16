Правительство РФ поддержало просьбу Дегтярева о продлении моратория на «ЭРА-ГЛОНАСС»

Она касается увеличения срока моратория на обязательную установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в легковые автомобили, которые импортируются в страну из-за границы. Мораторий будет введен до конца следующего года.
Как пишет prokhab.ru, для продления моратория глава Хабаровского края направил соответствующую просьбу полномочному представителю президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. В качестве аргумента за продление моратория Дегтярев отметил, что оснащение таким функционалом, как «ЭРА-ГЛОНАСС», автомобилей, которые в регион зачастую доставляют из Японии, серьезно повышает их стоимость.
Михаил Дегтярев обращает внимание на то, что установка «ЭРА-ГЛОНАСС» делает покупку автомобилей фактически недоступной для большинства жителей региона, притом что особой альтернативы импортируемым японским машинам в Дальневосточном федеральном округе нет.
Юрий Трутнев положительно отреагировал на такое предложение, подчеркнув, что население ДФО благодаря инициативе нового главы Хабаровского края получило возможность еще в течение одного года ввозить праворульные автомобили на территорию Дальнего Востока без какого-либо сопутствующего финансового отягощения.
Глава коммуникационной группы «Медиатехнологии» Владимир Чернышов акцентирует внимание на том, что на данный момент на востоке нашей страны фактически отсутствуют другие пути обеспечения населения качественными праворульными автомобилями, кроме того автотранспорта, который ввозится из Японии.
Он отмечает, что весь Дальний Восток, включая и Хабаровский край, приобретает для себя машины японских производителей. И поэтому решение врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева принесет большую пользу всем автомобилистам — жителям региона. Чернышов считает, что новый глава края успешно лоббирует потребности населения, заручившись поддержкой федеральных властей.
Эксперты уже подсчитали, что мораторий на «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит хабаровчанам, планирующим покупку автомобиля, сэкономить десятки тысяч рублей. Внедрение такого закона, считают они, говорит о поддержке нового главы региона федеральным правительством. А Михаил Дегтярев, в свою очередь, благодаря такой поддержке работает над решением самых насущных проблем Хабаровского края.