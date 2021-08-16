Правительство РФ поддержало просьбу Дегтярева о продлении моратория на «ЭРА-ГЛОНАСС»

Как пишет prokhab.ru, для продления моратория глава Хабаровского края направил соответствующую просьбу полномочному представителю президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. В качестве аргумента за продление моратория Дегтярев отметил, что оснащение таким функционалом, как «ЭРА-ГЛОНАСС», автомобилей, которые в регион зачастую доставляют из Японии, серьезно повышает их стоимость.