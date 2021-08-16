Шандалович: Карелия должна уделить внимание восстановлению лесфонда после пожаров

Шандалович: Карелия должна уделить внимание восстановлению лесфонда после пожаров
Шандалович: Карелия должна уделить внимание восстановлению лесфонда после пожаров
Вчера, 23:06ОбществоФото: фрагмент видео
Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович на рабочей встрече в лесном питомнике заявил о необходимости восстановления лесного фонда республики после пожаров.

Как сообщает karelinform.ru, в этом году из-за аномальной для северных территорий жары был нанесен серьезный ущерб лесному фонду Карелии. В регионе произошло 298 лесных пожаров на площади 20 527 гектаров. За этот же период в прошлом году было зарегистрировано 137 лесных пожаров на площади 512 гектаров.

На данный момент возгорания потушены, режим чрезвычайной ситуации в республике отменили. Специалисты приступают к обследованию территорий, в том числе труднодоступных, чтобы определить необходимый объем посадочного материала. Ежегодно в регионе выращивается около 30 млн сеянцев сосны и ели. Как отметил Шандалович, для Карелии леса являются основой экономического суверенитета.

«Поэтому лесозаготовительные компании и арендаторы лесфонда должны максимально восстанавливать лесные насаждения на делянках, а также в местах строительства линий электропередачи или разработки карьеров», - заявил он.

Согласно планам Министерства природных ресурсов и экологии Карелии, через 2,5 года площадь лесовосстановления в республике должна достичь площади вырубаемых и погибших лесов. Общая площадь лесного фонда Карелии составляет около 14,5 млн гектаров.

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