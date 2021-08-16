Шандалович: Карелия должна уделить внимание восстановлению лесфонда после пожаров

Как сообщает karelinform.ru, в этом году из-за аномальной для северных территорий жары был нанесен серьезный ущерб лесному фонду Карелии. В регионе произошло 298 лесных пожаров на площади 20 527 гектаров. За этот же период в прошлом году было зарегистрировано 137 лесных пожаров на площади 512 гектаров.