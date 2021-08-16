Шандалович: Карелия должна уделить внимание восстановлению лесфонда после пожаров

Как сообщает karelinform.ru, в этом году из-за аномальной для северных территорий жары был нанесен серьезный ущерб лесному фонду Карелии. В регионе произошло 298 лесных пожаров на площади 20 527 гектаров. За этот же период в прошлом году было зарегистрировано 137 лесных пожаров на площади 512 гектаров.
На данный момент возгорания потушены, режим чрезвычайной ситуации в республике отменили. Специалисты приступают к обследованию территорий, в том числе труднодоступных, чтобы определить необходимый объем посадочного материала. Ежегодно в регионе выращивается около 30 млн сеянцев сосны и ели. Как отметил Шандалович, для Карелии леса являются основой экономического суверенитета.
«Поэтому лесозаготовительные компании и арендаторы лесфонда должны максимально восстанавливать лесные насаждения на делянках, а также в местах строительства линий электропередачи или разработки карьеров», - заявил он.
Согласно планам Министерства природных ресурсов и экологии Карелии, через 2,5 года площадь лесовосстановления в республике должна достичь площади вырубаемых и погибших лесов. Общая площадь лесного фонда Карелии составляет около 14,5 млн гектаров.