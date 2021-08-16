Следить за водителями с воздуха с помощью дронов будут ГИБДД и Росгвардия

Обеспечивать безопасность на дорогах правоохранительным органам помогают летательные аппараты уже в 17 регионах страны, в частности в Москве, Тюменской области, Пермском крае, а также на дорогах Среднего Урала, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Беспилотные дроны способны выявить не только пересечение «сплошной» и выезд на «встречку», а используются для «психологического побуждения к соблюдению ПДД», отметили в ведомстве.
Напомним, на дорогах Свердловской области камеры перестали фиксировать нарушения ПДД из-за истекшего срока договора между компанией «УГМК-Телеком» с «Региональным управлением автомобильных дорог». Договор на оказание услуг закончился в июле 2021 года.