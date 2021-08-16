Собака-байкер появилась на дорогах Свердловской области

Напомним, в середине июля 2021 года на дороге в поселке Шишкино под Березовским была обнаружена собака, которая как известный Хатико несколько дней ждала своего хозяина на обочине. Оказалось, что ее владельца задержали сотрудники ГИБДД. Чтобы спасти животное, полицейские временно выпустили мужчину из изолятора и позволили ему передать животное родственникам.