Собака-байкер появилась на дорогах Свердловской области

Собака-байкер появилась на дорогах Свердловской области
Собака-байкер появилась на дорогах Свердловской области
Сегодня, 11:45ОбществоФото: Е1.ru
Бывшая дворняжка стала байкером, обретя новых хозяев в Екатеринбурге. Белка вместе с хозяевами путешествует по стране в коляске мотоцикла.

Попав в семью блогеров-мотопутешественников, бывшая бездомная собака по кличке Белка стала звездой соцсетей и колесит по России в коляске, в специальном мотошлеме и очках.

Новые хозяева подобрали дворняжку, когда был расселен дом на Уктусе, рассказали хозяева собаки Е1.

Защитный головной убор для собаки-байкера екатеринбуржцы заказывали в США.

Зимой уральцы собираются вместе с домашней любимицей отправиться в Мурманскую область — любоваться северным сиянием. До этого времени они планируют подготовить транспорт к зимнему путешествию — обустроить обогрев и тент от ветра.

Напомним, в середине июля 2021 года на дороге в поселке Шишкино под Березовским была обнаружена собака, которая как известный Хатико несколько дней ждала своего хозяина на обочине. Оказалось, что ее владельца задержали сотрудники ГИБДД. Чтобы спасти животное, полицейские временно выпустили мужчину из изолятора и позволили ему передать животное родственникам.

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собакаобществомотоциклбайкерпутешественникиЕкатеринбург
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