Стартовал приём заявок на акцию «Дети вместо цветов»

Стартовал приём заявок на акцию «Дети вместо цветов»

Стартовал приём заявок на акцию «Дети вместо цветов»

Вчера, 14:18
Общество
Фото: Благотворительного фонда «Алёша»
1 сентября для вашего супергероя! Участвуйте в акции «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша» и подарите своему ребёнку праздник

Приём заявок на «Дети вместо цветов» стартовал. А значит вы прямо сейчас можете стать участником масштабной и самой доброй акции российских школьников. Спасите жизнь, научите своего ребёнка добру и станьте частью большого праздника вместе со всей страной.

На этом сюрпризы не заканчиваются! Весь класс, участвующий в «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша», получит подарки. И в этом году организаторы обещают, что подарков станет больше, они будут ещё интереснее и полезнее для школьника. Чтобы узнать подробнее, переходите на страницу акции.

Суть «Дети вместо цветов» в том, чтобы подарить учителю 1 букет от класса, а сэкономленные средства направить на лечение ребёнка с тяжелым заболеванием. В этом году школьники помогут второкласснице из Калининграда — Кире Соколовой. У Киры редкая аномалия сосудов. Из-за неё девочка может лишиться ноги. Её спасёт дорогая операция, на которую у родителей нет средств.

В 2021 году «Дети вместо цветов» будет проходить уже в 8 раз. И каждый раз акция становилась настоящим праздникам для всех участников — школьников, учителей, родителей. А ещё приносила очень много добра, помогала детям, спасала жизни.

Станьте частью этого большого доброго дела прямо сейчас и получите подарки от фонда! От этой замечательной возможности вас отделяют всего пара кликов и минута вашего времени — столько в среднем занимает оформление заявки.

Вот самая короткая инструкция для участников:

  1. На странице https://aleshafond.ru/dvc выберите формат участия и оставьте заявку.
  2. Купите учителю 1 букет от класса.
  3. Сэкономленные средства переведите на лечение Киры Соколовой.
  4. Получите яркие и полезные подарки.
  5. У вашего ребёнка будет настоящий праздник!

Сделать доброе дело и спасти жизнь ребёнка действительно можно так просто! Ни в коему случае не откладывайте это доброе дело на потом, ведь количество подарков, к сожалению, ограничено. Ваша заявка на участие в «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша» — это ваш билет на самую добрую школьную линейку 2021 года!

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