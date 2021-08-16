Суд отказал тагильчанину в иске к Сергею Шойгу за нарушение масочного режима

Суд отказал тагильчанину в иске к Сергею Шойгу за нарушение масочного режима
Суд отказал тагильчанину в иске к Сергею Шойгу за нарушение масочного режима
Сегодня, 18:27ОбществоФото: 1MI
Правозащитнику Андрею Щукину из Нижнего Тагила Дзержинский суд отказал в иске к министру обороны РФ Сергею Шойгу за нарушение масочного режима.

Иск был подан к Московской военной прокуратуре, которая отказалась принимать меры в отношении Сергея Шойгу.

Однако тагильчанин не намерен останавливаться и будет обжаловать решение. Он пока его не получил, а потому не знает причин, по которым получил отказ. При этом он получил благодарственное письмо от Минобороны за активную жизненную позицию, пишет АН «Между строк» со ссылкой на правозащитника.

Напомним, Андрей Щукин из Нижнего Тагила подал иск в Дзержинский райсуд на Московскую военную прокуратуру, которая не стала принимать в отношении Сергея Шойгу никаких мер. Причиной иска стало несоблюдение масочного режима министра обороны во время внеплановой проверки Черемушкинского военкомата в Москве 7 июня.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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