Тагил вошел в список приоритетных городов России для газификации

Напомним, в ближайшие годы в уральском регионе подведут голубое топливо к примерно 220 тысячам домов. В Свердловской области будут продолжать программу по обеспечению жителей природным газом. До 2028 года голубое топливо придет еще в 220 тысяч домов, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.