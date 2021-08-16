Тагил вошел в список приоритетных городов России для газификации

Тагил вошел в список приоритетных городов России для газификации
Тагил вошел в список приоритетных городов России для газификации
Сегодня, 20:34ОбществоФото: 1МI
Сегодня, 16 августа, президент России Владимир Путин заявил о необходимости приоритетной газификации 12 городов – участников проекта «Чистый воздух». Среди них Нижний Тагил, Братск, Чита, Липецк и другие.

Города, которые являются участниками проекта получат доступ к бесплатному подключению частных домов к газу.

В программу «Чистый воздух» входят города с высоким уровнем загрязнения воздуха. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Закон о газификации был принят в июле 2021 года. Государство компенсирует все расходы горожан на проведение газовой трубы до границы участка.

А вот работы на самом участке хозяину частного дома придётся оплачивать за свой счёт. Подвод газа должны завершить к 2023 году.

Напомним, в ближайшие годы в уральском регионе подведут голубое топливо к примерно 220 тысячам домов. В Свердловской области будут продолжать программу по обеспечению жителей природным газом. До 2028 года голубое топливо придет еще в 220 тысяч домов, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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