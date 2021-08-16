Труп младенца и смерть прапорщика на мотоцикле. Итоги дня в свердловской области

Труп младенца и смерть прапорщика на мотоцикле. Итоги дня в свердловской области
Труп младенца и смерть прапорщика на мотоцикле. Итоги дня в свердловской области
Сегодня, 19:58ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 16 августа.

На четвертом месте по заболеваемости COVID-19 в России находится Свердловская область. С начала пандемии в регионе выявлено 115 759 случаев инфицирования, в том числе 529 за прошедшие сутки. В общей сложности выписано по выздоровлению 107 110 пациентов, из них 435 с 15 по 16 августа.

На мотоцикле ИЖ насмерть разбился прапорщик полиции в поселке Висимо-Уткинск под Нижним Тагилом. 38-летний мужчина наехал на камень, и транспорт перевернулся. Прапорщик скончался от полученных травм на месте ДТП. Следствие устанавливает подробности аварии, будет проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения.

Спровоцировавший массовую драку пешеход, который приставал к водителям прямо не проезжей части в Екатеринбурге, отправлен на лечение в психиатрическую больницу. По факту происшествия проводится проверка.

Труп новорожденного младенца в коробке был обнаружен в мусорном контейнере в Екатеринбурге. Жители сообщили об этом в полицию, стражи правопорядка оцепили территорию. На месте ЧП работали также следователи и врачи.

Материалы по теме:
Свердловская областьитогиновостиитоги дня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы