Труп младенца и смерть прапорщика на мотоцикле. Итоги дня в свердловской области

На четвертом месте по заболеваемости COVID-19 в России находится Свердловская область. С начала пандемии в регионе выявлено 115 759 случаев инфицирования, в том числе 529 за прошедшие сутки. В общей сложности выписано по выздоровлению 107 110 пациентов, из них 435 с 15 по 16 августа.