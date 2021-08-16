В психбольницу отправлен устроивший на дороге драку екатеринбуржец

После уличной драки, которая случилась на улице Высоцкого вечером в субботу 14 августа, мужчину, который неадекватно себя вел и приставал к водителям, задержали и передали врачам. Его поместили в психбольницу, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-группу городского управления МВД по Екатеринбургу.