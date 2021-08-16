В психбольницу отправлен устроивший на дороге драку екатеринбуржец

В психбольницу отправлен устроивший на дороге драку екатеринбуржец
В психбольницу отправлен устроивший на дороге драку екатеринбуржец
Сегодня, 08:50ОбществоФото: 1МI
Пристававший к водителям на улице Высоцкого в Екатеринбурге пешеход направлен в психиатрическую больницу. Мужчина спровоцировал драку на дороге.

После уличной драки, которая случилась на улице Высоцкого вечером в субботу 14 августа, мужчину, который неадекватно себя вел и приставал к водителям, задержали и передали врачам. Его поместили в психбольницу, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-группу городского управления МВД по Екатеринбургу.

В данный момент по факту инцидента проводится проверка.

Напомним, 14 августа неадекватный мужчина вышел на проезжую часть и мешал движению автомобилистов на одной из оживленных улиц Екатеринбурга. Инцидент закончился массовой дракой с водителями.

Сюжеты:
Екатеринбург
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