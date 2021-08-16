За взятку в виде ремонта автомобиля задержана следователь в Екатеринбурге

По подозрению в получении взятки в виде ремонта автомобиля Kia Rio на сумму свыше 200 тысяч рублей в СКР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего следователя областного ГСУ Юлии Макеровой, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. По версии следствия, полицейская за вознаграждение предоставила копии уголовного дела, над которым работала.