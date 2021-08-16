За взятку в виде ремонта автомобиля задержана следователь в Екатеринбурге

За взятку в виде ремонта автомобиля задержана следователь в Екатеринбурге
За взятку в виде ремонта автомобиля задержана следователь в Екатеринбурге
Сегодня, 09:58ОбществоФото: 1МI
Уголовное дело возбуждено в отношении высокопоставленного следователя за получение взятки. По данным следствия, экс-полицейская незаконным путем отремонтировала свою машину.

По подозрению в получении взятки в виде ремонта автомобиля Kia Rio на сумму свыше 200 тысяч рублей в СКР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего следователя областного ГСУ Юлии Макеровой, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. По версии следствия, полицейская за вознаграждение предоставила копии уголовного дела, над которым работала.

Напомним, в начале августа женщину-следователя Юлию Макерову, которая отправила за решетку главаря банды сутенеров, а также боролось с различными разбойными группировками, уволили в Екатеринбурге по отрицательной статье.

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Екатеринбург
полицияуголовное делообществоследовательЕкатеринбург
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