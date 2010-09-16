Активные видеоигры развивают быстроту реакции, установили ученые
16 сентября 2010, 08:27ОбществоОльга
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Люди, которые играют в&nbsp;активные видеоигры, имеют более быструю реакцию и&nbsp;способны быстро и&nbsp;правильно принимать решения на&nbsp;основе имеющихся условий, считают американские ученые Университета Рочестера.
Видеоигры обычно основаны на неожиданном действии, сюжет непредсказуем: геймер не знает, когда появится противник. По мнению американских ученых, благодаря этим особенностям компьютерные игры могут способствовать развитию навыков внимания, концентрации и быстрой реакции, пишет АМИ-ТАСС. При этом ролевые игры или игры-стратегии не обладают таким эффектом, отмечают ученые.
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