Активные видеоигры развивают быстроту реакции, установили ученые

Видеоигры обычно основаны на неожиданном действии, сюжет непредсказуем: геймер не знает, когда появится противник. По мнению американских ученых, благодаря этим особенностям компьютерные игры могут способствовать развитию навыков внимания, концентрации и быстрой реакции, пишет АМИ-ТАСС. При этом ролевые игры или игры-стратегии не обладают таким эффектом, отмечают ученые.