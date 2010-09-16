Антимонопольщики проверят обоснованность повышения цен на молоко

Как сообщила JustMedia пресс-секретарь УФАС Свердловской области МаринаЮсупова, несколько молочных предприятий единовременно повысили цены. Имнеобходимо это экономически обосновать — если удастся, то УФАС сниметсвои претензии.

Единовременно повышение цен на молочную продукцию зафиксировано напредприятиях ГУП СО «Ирбитский молочный завод», ООО «Ревдинский молочныйкомбинат», ОАО «Молоко» и ЗАО «Первая молочная компания». В некоторыхрегионах России цены на молоко уже выросли на 15-20 процентов.