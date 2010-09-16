Антимонопольщики проверят обоснованность повышения цен на молоко
16 сентября 2010, 16:59ОбществоОльга
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Антимонопольщики проверят обоснованность повышения цен на молоко в Свердловской области. Первое дело, связанное с подорожанием молочной продукции, рассмотрено 16 сентября.
Как сообщила JustMediaпресс-секретарь УФАС Свердловской области МаринаЮсупова, несколько молочных предприятий единовременно повысили цены. Имнеобходимо это экономически обосновать — если удастся, то УФАС сниметсвои претензии.
Единовременно повышение цен на молочную продукцию зафиксировано напредприятиях ГУП СО «Ирбитский молочный завод», ООО «Ревдинский молочныйкомбинат», ОАО «Молоко» и ЗАО «Первая молочная компания». В некоторыхрегионах России цены на молоко уже выросли на 15-20 процентов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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