Бездомных пропишут в центрах социального обслуживания
16 сентября 2010, 16:52ОбществоОльга
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Бездомные смогут получить временную регистрацию в&nbsp;центрах социального обслуживания. Регистрировать их&nbsp;будут территориальные органы ФМС по&nbsp;адресам центров соцобслуживания на&nbsp;срок, определенный по&nbsp;взаимному соглашению сторон.
Человек получит регистрацию, даже если у него нет паспорта илидругих документов, удостоверяющих личность, сообщает «ГородФМ». После регистрации он сможет подать заявкуна восстановление документов. В этом случае процессполучения паспорта будет упрощен.
Всего в России по оценкам экспертов живутдо четырех миллионов людей без определенного места жительства.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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