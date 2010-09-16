Эксперты составили рейтинг самых дефицитных профессий России

Эксперты рекрутинговой компании Antal Russia составили рейтинг самых дефицитных профессий России. Об&nbsp;этом пишет &laquo;Российская газета&raquo;. Первое место в нем занимают юристы по деривативам(производственным финансовым инструментам). Из-за уникальности профессииточных данных об уровне дохода ее представителей нет. Второе место занимают специалисты по стратегическомупланированию банковской деятельности с доходом до 400тысяч рублей в месяц. Специалисты по связям с инвесторами (IR-менеджер)оказались на третьем месте. Их уровень доходасоставляет 150-400 тысяч рублей в месяц, не считаявозможных бонусов. В десятку редких, но востребованных профессий входяттакже менеджеры по внутренним коммуникациям, менеджерыпо компенсациям и льготам, специалистыпо бюджетированию производства, консультантыпо внедрению производственного модуля SAP, менеджерпо развитию бизнеса в горнодобывающей промышленности,менеджер мобильных рекламных площадок и специалистыпо прогнозированию спроса. Работодатели готовы платитьим от 75 тысяч до 250 тысяч рублейв месяц.

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