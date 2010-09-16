Еще неделю в Свердловской области будет стоять относительно теплая погода
16 сентября 2010, 16:00ОбществоОльга
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Еще неделю в&nbsp;Свердловской области будет стоять относительно теплая погода. В&nbsp;пятницу и&nbsp;выходные в&nbsp;Свердловской области днем температура поднимется до + 21&nbsp;градуса, небольшой дождь вероятен лишь на&nbsp;севере региона.
В первой половине новой недели тепло сохранится, ожидаетсяпеременная облачность, без осадков, сообщили«Уралинформбюро» в СвердловскомГидрометцентре.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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