Лукашенко предпочел Петросяна Медведеву
16 сентября 2010, 14:32ОбществоMilka
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16&nbsp;сентября народный артист РСФСР Евгений Петросян отмечает 65-летие. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил в&nbsp;его адрес поздравительную телеграмму.
При этом накануне Лукашенко демонстративно проигнорировал 45-летие Дмитрия Медведева, оставив коллегу без поздравления. Впрочем, напоминает NEWSru.com, Медведев также не стал поздравлять Лукашенкос его днем рождения 30 августа.
Подобное взаимное игнорированиехорошо иллюстрирует непростые отношения российского и белорусскоголидеров.
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