Лукашенко предпочел Петросяна Медведеву

При этом накануне Лукашенко демонстративно проигнорировал 45-летие Дмитрия Медведева, оставив коллегу без поздравления. Впрочем, напоминает NEWSru.com, Медведев также не стал поздравлять Лукашенкос его днем рождения 30 августа.