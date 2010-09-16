Медведев заставил девушек визжать от восторга, а старушек плакать от счастья
Президент РФ&nbsp;Дмитрий Медведев продолжает рейды по&nbsp;магазинам страны. В&nbsp;среду в&nbsp;ходе визита в&nbsp;Мурманск президент зашел в&nbsp;один из&nbsp;магазинов города, чтобы проверить цены на&nbsp;продукты.
Неожиданный визит президента в супермаркет поверг покупателейв настоящий шок. По словам очевидцев, девушки визжалиот восторга, парни фотографировали Медведевана мобильные телефоны, а одной бабушке даже удалосьзаключить президента в объятия и получитьот него поцелуй в ответ. От радостипотрясенная старушка даже расплакалась, пишет NEWSru.com.
По итогам посещения магазина Медведев распорядился, чтобы местные власти держали цены под постоянным контролем.
В августе и начале сентября Медведев в ходетаких же внезапных «набегов» проверял ценыв Саратове, Оренбурге и Воронеже. Тогда СМИ писалио попытках местных чиновников ввести в заблуждениепрезидента, подготовив для него образцово-показательные торговые точки.Поэтому в Мурманске президент сделал ставкуна внезапность.