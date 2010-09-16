Министры обороны России и США подписали документы о взаимодействии в оборонной сфере
Меморандум о&nbsp;договоренностях между Минобороны РФ&nbsp;и&nbsp;Пентагоном по&nbsp;итогам переговоров в&nbsp;Вашингтоне подписали главы ведомств Анатолий Сердюков и&nbsp;Роберт Гейтс, сообщает РИА Новости. Министры также подписали совместное заявление по&nbsp;оборонным отношениям между двумя государствами.
«Мы подписали два очень важных документа, на основе которых будут строиться наши двусторонние отношения», — сказал глава Пентагона. По его словам, меморандум заменяет предыдущий документ, подписанный в 1993 году. «Мы считаем, что эти два соглашения приведут к тому, что между Россией и США будут больше совместных мероприятий, учений, программ, которые будут осуществляться по целому ряду направлений», — подчеркнул Гейтс.
Глава Пентагона сообщил, что второй документ предусматривает создание рабочих групп. «Документ создает форум, в рамках которого будут выполняться поручения, данные министрам обороны президентами Обамой и Медведевым. Сопредседателями будут министры обороны, рабочие группы будут встречаться по крайней мере один раз в год. В рамках их деятельности будут проходить обмены и мероприятия», — сказал Гейтс.
Это была первая официальная встреча российского и американского министров обороны за последние шесть лет, отмечает «Радио Свобода». Роберт Гейтс высоко оценил продолжающееся сотрудничество США и Росии в важных вопросах, несмотря на то что, по его словам, две страны остаются соперниками в некоторых сферах. «Сотрудничество в сфере обороны является важным элементом укрепления американо-российских отношений в более широком смысле. Особенно сейчас, когда обе наши страны стоят перед множеством схожих угроз и проблем», — отметил Гейтс.