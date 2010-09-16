Министры обороны России и США подписали документы о взаимодействии в оборонной сфере

«Мы подписали два очень важных документа, на основе которых будут строиться наши двусторонние отношения», — сказал глава Пентагона. По его словам, меморандум заменяет предыдущий документ, подписанный в 1993 году. «Мы считаем, что эти два соглашения приведут к тому, что между Россией и США будут больше совместных мероприятий, учений, программ, которые будут осуществляться по целому ряду направлений», — подчеркнул Гейтс.

Глава Пентагона сообщил, что второй документ предусматривает создание рабочих групп. «Документ создает форум, в рамках которого будут выполняться поручения, данные министрам обороны президентами Обамой и Медведевым. Сопредседателями будут министры обороны, рабочие группы будут встречаться по крайней мере один раз в год. В рамках их деятельности будут проходить обмены и мероприятия», — сказал Гейтс.