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Министры обороны России и США подписали документы о взаимодействии в оборонной сфере
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Министры обороны России и США подписали документы о взаимодействии в оборонной сфере

16 сентября 2010, 07:06ОбществоОльга
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