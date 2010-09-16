Нижний Тагил и дальше планирует привлекать федеральные деньги на свои проекты

Как пишет газета «Ведомости», Минфин оцениваетэффект от использования моногородами госсредств как крайненизкий. В результате в проекте бюджетана ближайшую трехлетку не закладываются средствана их поддержку, сообщил вице-премьер Алексей Кудрин.По мнению Вахтанга Ахалая, во многих городахадминистрации не удалось заинтересовать своими программамиправительство России. Винить их в этом нельзя, ведьони ждали от вышестоящих чиновников четкихуказаний — на что и как должны бытьпотрачены деньги, говорит начальник управления стратегического развитиягорода. А таких инструкций не последовало.Сориентироваться смогли только несколько муниципалитетов.

Между тем, по данным Минфина, Нижний Тагил —в числе единиц, успешно получающих дотациииз федерального бюджета именно как моногорода. Делов том, что инициатива реализации этой программыв России принадлежит именно Нижнему Тагилу, говорит ВахтангАхалая. Инициативная группа от администрации городаи областного правительства предложила обкатать программу помощимоногородам на Нижнем Тагиле. Городские власти были готовыпривлекать федеральные средства интересными и действеннымипрограммами. Вот и в дальнейшем прекращение программывовсе не означает, что Нижний Тагил прекратит получатьгосударственные деньги, говорит Вахтанг Ахалая. Просто привлекатьих нужно, находя и частные источники инвестирования.

В этом году по программе поддержки моногородов НижнийТагил получил 700 миллионов рублей на ремонт многоквартирныхдомов. И эти средства уже осваиваются. До концасентября должны быть получены 246 миллионов на строительствоюжного въезда и более 280 миллионов на реконструкциювосточных очистных сооружений, необходимую для создания химическогокластера. До конца года ожидаются деньги на поддержкумалого бизнеса. Вопреки опасениям, неизрасходованные до концагода деньги не уйдут обратно в государственную казну,заверяет Вахтанг Ахалая. Программы, под которые средства отпущены,начнут работать, и это станет достаточным основанием для того,чтобы деньги остались в городе.

Впереди у Нижнего Тагила — 300-летие.И это еще один повод, чтобы получить поддержкуна приведение города в порядок, считает начальникуправления стратегического развития Нижнего Тагила.