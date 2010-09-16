Нижний Тагил могут назвать самым благоустроенным

Сначала премиальный фонд составлял 5 миллионов рублей, затем по поручению губернатора Александра Мишарина его увеличили до 15 миллионов.Все территории области разделены на три группы по численности населения. В каждой группе будут определены три победителя. Лучшие получат коммунальную технику. В первой группе, как пишет УрБК со ссылкойна министерство энергетики и ЖКХ, хорошие шансы у Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серова.