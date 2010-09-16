Нижний Тагил могут назвать самым благоустроенным
16 сентября 2010, 17:37ОбществоОльга
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Большая часть территорий Свердловской области проигнорировали участие в конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование в 2010 году». Конкурс был объявлен еще в начале июня.
Сначала премиальный фонд составлял 5 миллионов рублей, затем по поручению губернатора Александра Мишарина его увеличили до 15 миллионов.Все территории области разделены на три группы по численности населения. В каждой группе будут определены три победителя. Лучшие получат коммунальную технику. В первой группе, как пишет УрБК со ссылкойна министерство энергетики и ЖКХ, хорошие шансы у Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серова.
Заседание комиссии по определению победителей состоится в конце сентября. А список муниципалитетов, не пожелавших принять участие в конкурсе, будет передан губернатору, подчеркнули в министерстве.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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