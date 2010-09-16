Осенняя сервисная акция от Skoda
16 сентября 2010, 08:55ОбществоСергей Демидов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уважаемые владельцы автомобилей марки Skoda! Автоцентр Европа Авто Тагил проводит акцию по подготовке автомобилей к зиме, и предлагает вам пройти ее в нашем сервисном центре всего за 1001 рубль.
За эти деньги вы получаете:
Вне акции стоимость работ составляет 2990 рублей.
Время пребывания в сервисе 2,6 нормо-часа.
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил
по адресу: г. Нижний Тагил, Красноармейская, 198 А,
ежедневно с 9-00 до 21-00
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей