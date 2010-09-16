По факту расходования бюджетных средств на Олимпиаду - 2010 вобуждены уголовные дела
СКП РФ&nbsp;возбудил два уголовных дела по&nbsp;фактам неэффективного использования бюджетных средств при подготовке к&nbsp;зимним олимпийским и&nbsp;паралимпийским играм 2010 года в&nbsp;Ванкувере.
«По результатам изучения материалов Счетной палатой РФ Главным следственным управлением СКП возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — отметили в СКП. По предварительным данным, ущерб по одному делу составил 8 млн рублей, по второму — 223 млн рублей, подчеркнули в Следственном комитете.
В министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ уже заявили, что никаких серьезных нарушений при подготовке к зимней олимпиаде в Ванкувере ведомством допущено не было. «Мне сложно говорить что-то конкретно, пока не известно, по какому именно поводу возбудил уголовные дела СКП. Но могу заверить, что никаких серьезных нарушений, в том числе финансовых, министерство при подготовке к ванкуверской олимпиаде не допустило», — заявил в среду «Интерфаксу» представитель министерства, пожелавший остаться неназванным. Кроме того, он отметил, что «схема финансирования подготовки былапримерно такой же, как и на предыдущих олимпиадах, к которым никаких претензий высказано не было».
По итогам Олимпиады в Ванкувере сборная России заняла в общем зачете худшее в истории 11-е место.