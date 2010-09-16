По факту расходования бюджетных средств на Олимпиаду - 2010 вобуждены уголовные дела

В министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ уже заявили, что никаких серьезных нарушений при подготовке к зимней олимпиаде в Ванкувере ведомством допущено не было. «Мне сложно говорить что-то конкретно, пока не известно, по какому именно поводу возбудил уголовные дела СКП. Но могу заверить, что никаких серьезных нарушений, в том числе финансовых, министерство при подготовке к ванкуверской олимпиаде не допустило», — заявил в среду «Интерфаксу» представитель министерства, пожелавший остаться неназванным. Кроме того, он отметил, что «схема финансирования подготовки былапримерно такой же, как и на предыдущих олимпиадах, к которым никаких претензий высказано не было».