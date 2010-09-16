Самое высокое здание в мире начнут строить в сентябре

Небоскреб предполагается построить в рамках проекта KingdomCity — мини-город площадью 23 квадратныхкилометра, который будет состоять из объектов элитного жилья,отелей и бизнес-центров. Объем инвестицийв строительство комплекса оцениваетсяв 40 миллиардов долларов. В настоящее времясамым высоким зданием в мире является башня Бурдж Дубайв Объединенных Арабских Эмиратах, высота которой составляет828 метров.