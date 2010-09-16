Самое высокое здание в мире начнут строить в сентябре
16 сентября 2010, 16:07ОбществоОльга
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В&nbsp;сентябре в&nbsp;Саудовской Аравии начнут строительство небоскреба высотой один километр, который должен стать самым высоким зданием в&nbsp;мире. Здание Kingdom Tower в&nbsp;городе Джидда будет насчитывать более 200&nbsp;этажей.
Небоскреб предполагается построить в рамках проекта KingdomCity — мини-город площадью 23 квадратныхкилометра, который будет состоять из объектов элитного жилья,отелей и бизнес-центров. Объем инвестицийв строительство комплекса оцениваетсяв 40 миллиардов долларов. В настоящее времясамым высоким зданием в мире является башня Бурдж Дубайв Объединенных Арабских Эмиратах, высота которой составляет828 метров.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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