Спасатели доберутся до чилийских шахтеров в начале ноября

При этом главный инженер напомнил, что пока спасатели бурят лишь узкийтоннель, который затем придется расширять, чтобы поднятьпо нему на поверхность горняков. Создать тоннель,по которому горняки смогут выйти на поверхность,спасатели планируют к началу декабря.