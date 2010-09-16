Спасатели доберутся до чилийских шахтеров в начале ноября
16 сентября 2010, 13:15ОбществоMilka
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Бурение шахты к&nbsp;замурованным чилийскими горнякам может быть завершено уже в&nbsp;начале ноября, объявил в&nbsp;среду, 15&nbsp;сентября, главный инженер спасательной операции Рене Агилар (Rene Aguilar), со&nbsp;ссылкой на&nbsp;Agence France-Presse сообщает &laquo;Лента.ру&raquo;. До&nbsp;этого сообщалось, что бурение шахты удастся завершить не&nbsp;ранее конца декабря.
При этом главный инженер напомнил, что пока спасатели бурят лишь узкийтоннель, который затем придется расширять, чтобы поднятьпо нему на поверхность горняков. Создать тоннель,по которому горняки смогут выйти на поверхность,спасатели планируют к началу декабря.
Напомним, 33 горняка оказались заблокированы в шахтеСан-Хосе на глубине 700 метров после аварии 5 августа.Лишь 22 августа спасателям удалось пробурить небольшоеотверстие, через которое шахтеры передали на поверхностьзаписку. В ней говорилось, что все 33 горняка живы.
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