Уральцам теперь будет проще улететь в Болгарию
16 сентября 2010, 16:39ОбществоОльга
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Еженедельный рейс из Екатеринбурга в столицу Болгарии – Софию откроется 1 октября. Как пишет ТАСС-Урал, открытие направления связано с тем, что количество выдаваемых посольством виз увеличилось с начала года на 60 процентов.
Причина – выросший турпоток на популярные болгарские спа-курорты. Крометого, у обеих сторон есть большой потенциал для взаимодействия как наофициальном уровне, так и в сфере бизнеса.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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