В лесах Амазонки найден бронированный сом
16 сентября 2010, 10:04ОбществоОльга
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Ученые из&nbsp;Национального научного фонда (National Science Foundation) США во&nbsp;время экспедиции по&nbsp;джунглям Амазонки в&nbsp;Перу открыли новый вид бронированного сома, отличающегося любовью к&nbsp;поеданию дерева и&nbsp;ртом в&nbsp;форме ложки, сообщает Daily Telegraph.
Рыба, достигающая в длину 70 см, объедает корнидеревьев, оказавшихся в воде. Ученым впервые удалось пойматьтакого сома живьем.
Дождевые леса Амазонки предоставляют огромные возможности дляисследований, результаты которых могут оказаться полезными науке.Тропические леса занимают около 7% территории Земли, при этомявляются убежищем для 90% природных видов нашей планеты, многиеиз которых еще даже не открыты.
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