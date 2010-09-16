В лесах Амазонки найден бронированный сом

Дождевые леса Амазонки предоставляют огромные возможности дляисследований, результаты которых могут оказаться полезными науке.Тропические леса занимают около 7% территории Земли, при этомявляются убежищем для 90% природных видов нашей планеты, многиеиз которых еще даже не открыты.