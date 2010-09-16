В России грядут массовые сокращения учителей

В России грядут массовые сокращения учителей

Глава Минобрнауки Андрей Фурсенко заявил, что из-за демографического спада число школьников сокращается. Так что, по&nbsp;словам министра, скоро придется уволить каждого шестого из&nbsp;1,2&nbsp;млн. учителей&nbsp;&mdash; всего 200 тысяч человек. Также, по подсчетам минобразования, в 2015 г.в российских вузах останется 4,5 млн. студентоввместо нынешних 7,5 млн. Министерство не исключает,что вузы также ждет массовое сокращение штатов, пишет издание«Аргументы.ру».

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