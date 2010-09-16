В России появится новое пропрезиденсткое общественное движение

Как сообщает NEWSru.com, о новом движении стало известно со слов председателя его оргомитета Геннадия Гудкова, который в среду дал интервью нескольким СМИ. Гудков — зампред комитета Госдумы по безопасности от фракции «Справедливая Россия». Из его объяснений стало понятно, что движение будет именно пропрезидентским, и название свое — «Россия, вперед!» — позаимствовано из заглавия написанной год назад статьи Дмитрия Медведева о российских проблемах.

Гудков уточнил, что о партийной принадлежности будущих участников движения не спрашивают, только просят подписать манифест. В этом документе выражается поддержка модернизационному курсу президента Дмитрия Медведева, а также содержатся призывы к проведению модернизации через модернизациюполитических институтов, реальную борьбу с коррупцией и т.д.