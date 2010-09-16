В Свердловской области в четыре раза увеличится финансирование развития сети детсадов

Как сообщили 15 сентября АМИ-ТАСС в департаменте информации губернатора, в 2010 году эта сумма составляла около 400 тыс рублей, а в следующем году она будет увеличенадо 1 млрд 600 млн рублей. Деньги выделяются в рамках областной государственной целевой программы, которая была разработана по инициативе губернатора Александра Мишарина.