В Свердловской области в четыре раза увеличится финансирование развития сети детсадов
На&nbsp;Среднем Урале в&nbsp;2011 году по&nbsp;сравнению с&nbsp;текущим годом в&nbsp;три раза больше средств будет выделено на&nbsp;развитие сети детских дошкольных учреждений.
Как сообщили 15 сентября АМИ-ТАСС в департаменте информации губернатора, в 2010 году эта сумма составляла около 400 тыс рублей, а в следующем году она будет увеличенадо 1 млрд 600 млн рублей. Деньги выделяются в рамках областной государственной целевой программы, которая была разработана по инициативе губернатора Александра Мишарина.
Для реализации программы разработаны три технических задания на проекты повторного применения детских садов на 75, 135 и 270 мест. Сейчас заключаются контракты с башкирской компанией «Башкиргражданпроект» — победителем торгов. За два с половиной месяца предприятие обязуется представить уральцам свои разработки. Далее проекты пройдут обязательную государственную экспертизу и будутпереданы в муниципалитеты для использования при строительстве детских садов.