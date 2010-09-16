Ведущий новостей вышел в эфир без штанов

На записи видно, как после окончания новостного выпускаведущий, одетый в черный пиджак и белую рубашку,отворачивается от стола и начинает разговариватьсо своей помощницей. При этом эфир продолжается,на экране идут заключительные кадры из студиис титрами. На фоне титров зрители увидели, чтона ведущем нет брюк. Судя по записи, собеседницателевизионщика не была удивлена его внешним видом.