Замена газелей автобусами не решит транспортные проблемы города, считают в ГИБДД

В Нижнем Тагиле сегодня действуют7 предприятий, которые заключают договорыс индивидуальными предпринимателями —владельцами маршрутных такси. Те в свою очередьнанимают водителей. ИП, которых в городе более 600,контролировать очень сложно. Разрозненная транспортная система постояннодает сбои, и нет никакой гарантии, что смена вида транспортарешит эту проблему, считают в ГИБДД.