Замена газелей автобусами не решит транспортные проблемы города, считают в ГИБДД
Администрация Нижнего Тагила планирует заменить &laquo;Газели&raquo; на&nbsp;автобусы, но&nbsp;проблемы пассажироперевозок это не&nbsp;решает, считает начальник отделения ОАРиП ОГИБДД Сергей Бернгардт.
Замена маршруток на автобусы — частичноерешение проблемы безопасности перевоза пассажиров. Маршрутки каквид общественного транспорта вполне приемлемы, опасными маршрутные такси делаетчеловеческий фактор — недобросовестность водителей, сообщил СергейБернгардт.
В Нижнем Тагиле сегодня действуют7 предприятий, которые заключают договорыс индивидуальными предпринимателями —владельцами маршрутных такси. Те в свою очередьнанимают водителей. ИП, которых в городе более 600,контролировать очень сложно. Разрозненная транспортная система постояннодает сбои, и нет никакой гарантии, что смена вида транспортарешит эту проблему, считают в ГИБДД.
Выходом из сложившейся ситуации может стать только упорядочениесистемы пассажироперевозок на местном законодательном уровне,уверен начальник нижнетагильского отделения пропаганды ОГИБДД.