Запуск тепла нужно завершить к пятнице
16 сентября 2010, 17:57ОбществоОльга
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Все работы по&nbsp;запуску тепла должны быть завершены в&nbsp;Нижнем Тагиле до&nbsp;пятницы. Такое поручение руководителям управляющих компаний дал заместитель главы города Владимир Белов на&nbsp;штабе по&nbsp;запуску тепла.
Вместе с тем на заседании штаба представителиуправляющих компаний отметили многочисленные жалобы жильцовна качество горячей воды: из кранов она течет грязная.Привести воду в норму также поручено к пятнице.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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