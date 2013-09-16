Как зарегистрировать новое предприятие

Регистрацию предприятия можно назвать стартовым шагом на пути к достижению своих целей. Однако данный процесс нельзя назвать легким и быстрым, так как он требует всех знаний закона, профессиональной подготовки и навыков общения с органами государственной власти. Чтобы довести начатое до конца, понадобится много энергии и сил.

Создание нового предприятия включает в себя некоторые этапы:

подготовка всех документов и оплата пошлин в государство;

передача документации в органы регистрации;

получение документов назад;

получение документов от МИ ФНС о том, что предприятие зарегистрировано.

На словах все так просто и быстро, но на практике все выглядит по-другому.

Естественно, юридическая регистрация нового предприятия предполагает его внесение в Единый государственный реестр, где после внесения каждое предприятие получает индивидуальный номер, а также свидетельство, которое удостоверяет факт регистрации.

Для того чтобы верно определиться с организационно-правовыми формами, учредители предприятия должны правильно и четко понимать специфику его деятельности, при этом учитывая все особенности осуществления бизнеса на территории своей страны. Оптимальное соответствие характеристик позволит вести свой бизнес правильно, безо всяких лишних трудностей и проблем.

Тем предпринимателям, которые еще не имеют опыта и не знают, с чего начать, рекомендуется обратиться за помощью к квалифицированным юристам, которые помогут правильно подобрать оптимальное решение.

На сегодняшний день в России самыми распространенными формами ведения бизнеса являются организации в виде ИП, ОАО, ЗАО, ООО. Список всей документации, которая при регистрации должна быть подана в государственные органы, регламентирована российским законодательством. Регистрация предприятия будет осуществлена только в том случае, если все бумаги и документы заполнены правильно и без ошибок. А если вас интересуют услуги по регистрации ООО в Екатеринбурге, то местные фирмы предоставляют таковые.

Также стоит отметить, что список документов для регистрации той или иной формы собственности отличается, поэтому этот нюанс нужно учитывать в каждом конкретном случае.