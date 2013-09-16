«Кибер-нож» поможет победить рак

«Кибер-нож» (Cyber-knife) - уникальная радиохирургическая система лечения опухолей без боли и надрезов. Система была разработана в 90-х годах в США в Стэнфордском университете и одобрена к использованию в 2001-м. Суть метода заключается в воздействии на опухоль очень высокой дозой облучения – 90 Грей (в разы больше, чем при традиционной лучевой терапии) в короткий промежуток времени. Облучение ведется с субмиллиметровой точностью (0,5 мм), таким образом, поражение здоровых тканей сводится к минимуму.

В стамбульском центре «Анадолу» «Кибер-нож» был внедрен в 2005-м году, что делает его 4-м центром в Европе, освоившим его. Сотни пациентов с различными диагнозами – опухолями головы и шеи, легких, поджелудочной железы, простаты, прошли успешное лечение в «Анадолу».

«Кибер-нож», по мнению многих ведущих онкологов мира, является настоящим прорывом в лечении злокачественных и доброкачественных опухолей. Благодаря системе отслеживания дыхания пациента, движения его внутренних органов, стало возможным воздействовать на опухоли, расположенные близко к жизненно важным органам, там, где традиционная операция невозможна. Стало реальным облучать опухоли и метастазы в движущихся органах, таких как легкие.

Центр «Анадолу» аффилирован с одним из самых известных медучреждений США – Центром имени Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine) в Балтиморе. Это позволяет профессорам «Анадолу» прибегать к помощи своих американских коллег в сложных случаях. Отделение радиологии МЦ «Анадолу» является один из самых высоко оснащенных в Европе. В прошлом году в МЦ «Анадолу» была установлена новейшая система «ТруБим» (TrueBeam STxTM ) - одно из последних достижений в лучевой терапии от американской компании Varian. TrueBeam может быть использован для радиотерапии всех видов рака, включая сложнейшие случаи рака молочной железы или легких.

У жителей Екатеринбурга и области есть уникальная возможность напрямую и бесплатно обратиться к специалистам «Анадолу» за консультацией – в Екатеринбурге уже второй год работает представительство клиники. Специалисты представительства «Анадолу» переведут все документы, организуют передачу снимков КТ или МРТ, и предоставят ответ профессоров «Анадолу» на русском языке в течении 2-3 дней.

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