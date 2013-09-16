«Лысьва и Нижний Тагил»: необходим ли прямой путь?
Свердловская область и Пермский край, возможно, начнут крупный дорожный проект, по крайней мере, напомним, сейчас это находится на стадии обсуждения. Появление этой транспортной артерии сократит путь между соседствующими областями примерно на 200 км, сообщает Накануне.ru.
Предложение об объединении Лысьвы и Нижнего Тагила пермские представители высказали еще на Иннопроме-2013, проходившем с 11 по 14 июля, хотя сама идея витала давно – необходимо развивать дорожную сеть сельских территорий западной части Свердловской области.
В пресс-службе администрации Нижнего Тагила рассказали, что «дорога имеется, однако из-за ее не самого удовлетворительного состояния ГИБДД периодически запрещает движение по ней».
Самые большие нарекания из сельских территорий - как жителям добраться до Серебрянки – это большое село, и потом, дальше до Ослянки. Эта дорога областного ведения, и она пока не включена в ремонты. Ремонтировать ее бесполезно, проще построить новую дорожную развязку сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Так, после Иннопром-2013, Сергей Носов и Виталий Шувалов, Глава Лысьвы, еще в июле обсудили возможность данного совместного проекта.
Целью визита стало обсуждение совместного проекта – строительство дороги, которая должна будет связать Лысьву через Кын со Свердловской областью сообщили Накануне в пресс-службе администрации Лысьвы.
Проект, напомним, подразумевает появление дополнительного участка между трассой «Екатеринбург – Серов» и автодорогой Чусовой в объезд Екатеринбурга. Это будет способствовать экономическому развитию восточной части Пермского края и северо-западной части Нижнего Тагила. Кроме того, снизится нагрузка на трассу «Екатеринбург – Пермь».
Пока соглашение находится на стадии переговоров, а проекта с финансовым обеспечением еще не существует. Кроме того, Глава нашего города задумку поддержал. По словам пресс-секретаря администрации Нижнего Тагила, «это предложение, поскольку оно было на «Иннопроме», так или иначе услышано. Глава намерен его продвигать».
В свою очередь, пользователи портала TagilCity.ru еще в начале августа в комментариях высказали свое мнение по поводу строительства нового пути. Точки зрения, к слову, расхожи:
Существует два объезда иных: 1. Пермь - Полозна - Чусовой - Качканар - Серовский тракт. 2. Кунгур - Чусовой - Качканар - Серовский тракт. Администрация берет на себя боль головную дорогу на Ослянку - переваливает в долгострой. После строительства дороги - путь станет короче на 70-90 км. Будет дорога - умрет природа прилегающая - высокая нагрузка на Чусовую! -- пишет пользователь Максим.
Дорога нужна городу! Очень. Приток товаров увеличится и должно быть дешевле почти всё! -- пишет пользователь.
В любом случае, будет ли реализован данный проект, решат высокопоставленные лица – задел к этому у чиновников, по крайней мере, уже есть.
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