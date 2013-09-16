«Лысьва и Нижний Тагил»: необходим ли прямой путь?

Предложение об объединении Лысьвы и Нижнего Тагила пермские представители высказали еще на Иннопроме-2013, проходившем с 11 по 14 июля, хотя сама идея витала давно – необходимо развивать дорожную сеть сельских территорий западной части Свердловской области.

В пресс-службе администрации Нижнего Тагила рассказали, что «дорога имеется, однако из-за ее не самого удовлетворительного состояния ГИБДД периодически запрещает движение по ней».

Самые большие нарекания из сельских территорий - как жителям добраться до Серебрянки – это большое село, и потом, дальше до Ослянки. Эта дорога областного ведения, и она пока не включена в ремонты. Ремонтировать ее бесполезно, проще построить новую дорожную развязку сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Так, после Иннопром-2013, Сергей Носов и Виталий Шувалов, Глава Лысьвы, еще в июле обсудили возможность данного совместного проекта.

Целью визита стало обсуждение совместного проекта – строительство дороги, которая должна будет связать Лысьву через Кын со Свердловской областью сообщили Накануне в пресс-службе администрации Лысьвы.

Проект, напомним, подразумевает появление дополнительного участка между трассой «Екатеринбург – Серов» и автодорогой Чусовой в объезд Екатеринбурга. Это будет способствовать экономическому развитию восточной части Пермского края и северо-западной части Нижнего Тагила. Кроме того, снизится нагрузка на трассу «Екатеринбург – Пермь».

Пока соглашение находится на стадии переговоров, а проекта с финансовым обеспечением еще не существует. Кроме того, Глава нашего города задумку поддержал. По словам пресс-секретаря администрации Нижнего Тагила, «это предложение, поскольку оно было на «Иннопроме», так или иначе услышано. Глава намерен его продвигать».

В свою очередь, пользователи портала TagilCity.ru еще в начале августа в комментариях высказали свое мнение по поводу строительства нового пути. Точки зрения, к слову, расхожи:

Существует два объезда иных: 1. Пермь - Полозна - Чусовой - Качканар - Серовский тракт. 2. Кунгур - Чусовой - Качканар - Серовский тракт. Администрация берет на себя боль головную дорогу на Ослянку - переваливает в долгострой. После строительства дороги - путь станет короче на 70-90 км. Будет дорога - умрет природа прилегающая - высокая нагрузка на Чусовую! -- пишет пользователь Максим.

Дорога нужна городу! Очень. Приток товаров увеличится и должно быть дешевле почти всё! -- пишет пользователь.

В любом случае, будет ли реализован данный проект, решат высокопоставленные лица – задел к этому у чиновников, по крайней мере, уже есть.