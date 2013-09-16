Надежные фаркопы – гарантия качественного крепления прицепа
Каждый автолюбитель стремится приобрести для своего авто максимально надежные и долговечные детали. И это правило в полной мере распространяется и на приобретение фаркопа.
Ведь именно данное устройство позволяет успешно осуществлять буксировку другой машины или же груженого прицепа. Качественный и надежный фаркоп позволит без каких-либо проблем осуществлять буксировку прицепа.
Покупка фаркопа в виртуальном магазине AvtoAll.ru обеспечит высокое качество товара по доступной цене. Наша компания вот уже более 20 лет занимается реализацией запасных частей для авто любых марок. Виртуальная витрина предлагает своим клиентам более ста тысяч наименований товара, в т.ч. товары для дома, спорта и отдыха. Фаркопы вы сможете найти в разделе "Запчасти по маркам". Здесь же представлены различные запасные части на иномарки и отечественные авто.
В целом для совершения успешной покупки вам понадобится соблюдение определенного алгоритма:
- сообщите консультанту особенности транспортного средства, для которого приобретается фаркоп. Запомните, что при покупке товаров, созданных европейскими производителями, важно проверять степень совместимости электросхем используемого вами прицепа, а также ТСУ. В частности, розетка с 13-тью круглыми штырьками в основном находит свое применение при перевозке так называемого «домика на колесах» или же прицепа-дачи. Именно благодаря им становится возможным обеспечение нормальной работы внутренних источников электропитания. Остальные типы прицепов требуют использования семимиконтактных/штыковых розеток;
- проверьте уровень коррозийной стойкости фаркопа (ТСУ). В основном для обеспечения модели надежной защитой от различных разрушителей и реагентов используется порошковая краска;
- уточните, насколько предложенные вам фаркопы соответствуют габаритам вашего транспортного средства. Планируя перевозить велосипеды, сообщите продавцу, что вам необходимо специальное крепление. Ведь в отдельных моделях оно не предусмотрено, к примеру, ввиду наличия крепежей запасного колеса или других элементов;
- проверьте наличие в комплекте электрической проводки, а также необходимого вам сцепного шара. В противном случае вам придется докупать указанные элементы дополнительно. Избежать такой необходимости вам помогут работники AvtoAll.ru. Проанализировав позиции, представленные в каталоге данной компании, вы наверняка найдете оптимально подходящий вам тип фаркопа, причем в максимальной комплектации и за реальную цену;
- узнайте у продавца основные правила крепления фаркопа, ведь далеко не редки случаи, когда для осуществления указанных работ необходимо выполнить разрез на заднем бампере. И такие работы следует поручать профессионалам компании-продавца. Только так вы сможет избежать повреждения агрегатов своего транспортного средства. Что касается владельцев машин с правосторонним расположением руля, им стоит изначально заказать фаркоп, созданный на основании индивидуального проекта. В данном случае исполнитель обязуется предоставить заказчику гарантию на выполненные им работы (установку фаркопа).
Автолюбителю стоит учесть, что на сегодняшний день особенно востребованы 4 типа рассматриваемых конструкций:
- фаркопы с постоянным (сварным) типом крепления используемых шаровых механизмов;
- модели со съемными шарами;
- полуавтоматические фаркопы, крепление которых обеспечивается за счет специального рычага;
- ручные съемные, крепеж которых обеспечивается с помощью болтов.