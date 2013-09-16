Новости NISSAN от автоцентра КОНКОРД

Чтобы сделать акцент на моделях Sentra и Juke, как на безопасных и надежных автомобилях, а также обратить внимание на проблему нетрезвого вождения, Nissan в ряде стран запустил программу «Добровольный арест» в клубах и барах.

Любой желающий мог ввести в Facebook имя своего «нетрезвого приятеля», который после должен был пройти алкотест с помощью «полиции» Nissan.

Если тест был провален, человека не пускали за руль и в безопасности доставляли домой на автомобилях Nissan Juke или Sentra.

Количество легковых автомобилей в России по итогам 2012 года достигло 18,2 миллиона, что составляет 49% российского рынка. Основная причина повышенного спроса в России — рост кредитных предложений от банков и увеличение доходов граждан.

Москва занимает лидирующее место по доле иномарок на рынке автомобилей: 31,5% автомобилей иностранного производства было продано в столице с января по июль 2013 года. Второе место занимает Санкт-Петербург с 8,7% проданных иностранных автомобилей. На третьем месте Свердловская область с 4% проданных иномарок.