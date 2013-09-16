Правильно оформленный офис – существенный толчок к бизнесу
Офис – это первое что видит потенциальный клиент компании, запланировавший сотрудничество. Обстановка в рабочем помещении может не только вызывать доверие и лояльность, но может и отпугивать потребителя.
Оформление офиса для каждой отдельной компании играет большую роль. Это не только дополнительное подтверждение имиджа и хорошей репутации, но и высокая производительность труда за счет эргономичности и рациональности рабочего места всех сотрудников. Для того чтоб помещение офиса имело «правильную» планировку, нужно следовать всего нескольким правилам:
- Соответствие мебели и интерьера офиса;
Изучая на этом сайте мебель для офиса, стоит ориентироваться на стиль помещения. При покупке изделий, не вписывающихся в интерьер, можно спровоцировать дисбаланс, как у посетителей, так и у сотрудников. Идеальным решением может стать покупка готовых комплектов для рабочих мест. В них входят стул, стол, шкаф и тумбочка. Главное при покупке посидеть в кресле и оценить, насколько оно удобно. Если ощущения хорошие, можно делать покупку, не раздумывая.
- Как обустраивать ограниченные помещения;
При небольшом количестве рабочего пространства, не стоит размещать сотрудников компании спиной в сторону двери. Важно учитывать освещение рабочих столов, так как свет, попадающий на монитор компьютера, может сопутствовать засвечиванию.
- Зонирование пространства;
Положительное влияние на работоспособность персонала оказывает зонирование помещения. Перегородки могут быть сделаны из тонированного стекла либо могут обустраиваться с помощью жалюзи. Перегородки такого типа могут демонтироваться и при необходимости устанавливаться в другом месте.
- Место для отдыха
Пойдет на пользу и зона отдыха, в которую прекрасно впишутся современные компактные офисные диваны. Длянее же пригодится небольшой столик,за которым с огромным удовольствием удастся выпить чашечку кофе либо ароматного чая, восстановив силы для дальнейшей работы.
- Удобство для клиентов
Обстановка в офисе должна сопутствовать не только хорошему самочувствию и настроению персонала, но должна благотворно влиять на настрой клиентов. В помещении обязательно должны иметься зоны ожидания, чтоб люди не стояли. Дизайн, в том числе и мебели, должен быть выполнен в спокойной манере. Прекрасным решением будет сопоставление специфики предприятия и особенностей оформления пространства. К примеру, фирмы специализирующиеся на высоких технологиях будут привлекать внимание направлением хай-тек, а вот производителям текстиля лучше склоняться ближе к домашней уютной обстановке.