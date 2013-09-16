Правильно оформленный офис – существенный толчок к бизнесу

Оформление офиса для каждой отдельной компании играет большую роль. Это не только дополнительное подтверждение имиджа и хорошей репутации, но и высокая производительность труда за счет эргономичности и рациональности рабочего места всех сотрудников. Для того чтоб помещение офиса имело «правильную» планировку, нужно следовать всего нескольким правилам:

Соответствие мебели и интерьера офиса;

Изучая на этом сайте мебель для офиса, стоит ориентироваться на стиль помещения. При покупке изделий, не вписывающихся в интерьер, можно спровоцировать дисбаланс, как у посетителей, так и у сотрудников. Идеальным решением может стать покупка готовых комплектов для рабочих мест. В них входят стул, стол, шкаф и тумбочка. Главное при покупке посидеть в кресле и оценить, насколько оно удобно. Если ощущения хорошие, можно делать покупку, не раздумывая.

Как обустраивать ограниченные помещения;

При небольшом количестве рабочего пространства, не стоит размещать сотрудников компании спиной в сторону двери. Важно учитывать освещение рабочих столов, так как свет, попадающий на монитор компьютера, может сопутствовать засвечиванию.

Зонирование пространства;

Положительное влияние на работоспособность персонала оказывает зонирование помещения. Перегородки могут быть сделаны из тонированного стекла либо могут обустраиваться с помощью жалюзи. Перегородки такого типа могут демонтироваться и при необходимости устанавливаться в другом месте.

Место для отдыха

Пойдет на пользу и зона отдыха, в которую прекрасно впишутся современные компактные офисные диваны. Длянее же пригодится небольшой столик,за которым с огромным удовольствием удастся выпить чашечку кофе либо ароматного чая, восстановив силы для дальнейшей работы.

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