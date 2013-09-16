«Рисуем доброту» для бездомных животных Нижнего Тагила!

Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает образовательные учреждения поучаствовать в благотворительной акции. Так, на базе музея ИЗО будет проходить сбор пожертвований, корма и медикаментов для приюта бездомных животных «Четыре с хвостиком».

В рамках акции для детей будет также проведена экскурсия по выставке «Соседи наши по планете» и мастер-класс «Рисуем животное с натуры».

Подарите детям уникальную возможность приобщиться к миру прекрасного и, быть может, найти своего четвероногого друга. Уважаемые взрослые, помните: любовь к животным и доброта вырастают из одного корня. Опыт общения с животным из приюта – бесценен призывают организаторы музея.

25% от стоимости билета пойдет на пожертвование для приюта бездомных животных «Четыре с хвостиком». Акция проходит до конца сентября.