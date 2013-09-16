«Рисуем доброту» для бездомных животных Нижнего Тагила!
В очередной раз в Нижнем Тагиле проходит добрая акция в поддержку тех животных, которые не имеют рядом с собой заботливых и любящих хозяев. Их судьбы – в наших руках, в руках всего города Нижнего Тагила.
Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает образовательные учреждения поучаствовать в благотворительной акции. Так, на базе музея ИЗО будет проходить сбор пожертвований, корма и медикаментов для приюта бездомных животных «Четыре с хвостиком».
В рамках акции для детей будет также проведена экскурсия по выставке «Соседи наши по планете» и мастер-класс «Рисуем животное с натуры».
Подарите детям уникальную возможность приобщиться к миру прекрасного и, быть может, найти своего четвероногого друга. Уважаемые взрослые, помните: любовь к животным и доброта вырастают из одного корня. Опыт общения с животным из приюта – бесценен призывают организаторы музея.
25% от стоимости билета пойдет на пожертвование для приюта бездомных животных «Четыре с хвостиком». Акция проходит до конца сентября.
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