У ПРОМКО и SMS Elotherm был лучший стенд на выставке «Термообработка-2013»

Три дня в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне проходила 7-я Международная выставка «Термообработка-2013». Стенд ПРОМКО и Elotherm, совместно участвовавших в выставке, пользовался среди посетителей таким интересом, что под конец даже стало не хватать печатной рекламной продукции: она разлеталась, как горячие пирожки… А число устраиваемых презентаций доходило до десяти в один день! Кроме того, стенд «Elotherm – ПРОМКО» эффектно смотрелся на фоне большинства неприметных стандартных экспозиций с баннерами и печатной продукцией. «Главным героем» нашего стенда стал макет индукционной печки с подсветкой – имитация индуктора, через который проходит металл.

Прилетевший из Германии проект-менеджер Elotherm Йохан Гиз, приятно удивившись посетительскому ажиотажу, сказал, что Elotherm обязательно вернется в «Экспоцентр» в следующем году, что не все выставки, даже проходящие в Германии, вызывают у посетителей такой громадный интерес. Elotherm уже участвовала в России в выставке «Металлообработка», и по масштабам две эти выставки нет смысла даже сравнивать: «Металлообработка» занимает почти весь «Экспоцентр», «Термообработка» проходила в одном павильоне, разбитом на два зала. Но за счет того, что эта выставка специализированная, она полезнее, и по ее итогам можно нарисовать картину емкости рынка.

Почти все посетители «Термообработки» – технические специалисты из руководящего состава компаний. Поэтому уже в ходе выставки появились договоренности с некоторыми из них об участии в новых проектах. Наибольший интерес стенд «ПРОМКО – Elotherm» вызвал у машиностроителей, подыскивающих закалочные устройства, а также у производителей трубной продукции. С одним из них, имеющим очень интересный проект по обжигу трубы и заинтересованным в использовании индукционных технологий, намечено сотрудничество.

– У Elotherm несколько направлений: нагрев металла для кузнечного производства, обработка металла, закалка металла и другие, – рассказывает руководитель проекта «ПРОМКО – Elotherm» Андрей Чубарь. – На этой выставке был господин Гиз, который курирует в Elotherm направление нагрева металла для кузнечного производства. Но, оказалось, что 80% посетителей выставки заинтересованы в технологиях по закалке. Такой интерес нас приятно удивил: это подчеркивает, насколько обширен рынок в России. Технический директор одной из компаний подошел к нашему стенду, мы беседовали ровно 5 минут, после чего он попросил нас подготовить презентацию: председатель Совета директоров должен был прибыть на выставку через полчаса… Заготовки под презентации в виде анимации, компьютерной графики и электронных буклетов у нас были, за полчаса мы произвели необходимые расчеты – и к приезду председателя Совета директоров были во всеоружии. И мы сейчас будем сотрудничать по этому проекту.