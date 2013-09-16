Удивительная статистика на выходные от ГИБДД Нижнего Тагила

Так, к приятному удивлению дорожно-транспортных происшествий за минувшие выходные в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе не было. Вернее, конечно, они были, но в них, к счастью, кроме транспортных средств никто не пострадал.

Возможно, в выходные тагильчане и приезжие гости были вдохновлены проходящим мировым состязанием – Гран-При по прыжкам с трамплина, которое состоялось на горе Долгая, безопасность пути на которую была обеспечена сотрудниками ГАИ.

Вообще, за последние 8 месяцев текущего года, по сравнению с прошлым, на территории Нижнего Тагила и Горноуральского округа отмечено снижение на 20% количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей. Остается надеяться, что такая тенденция снижения происшествий не только укрепится в нашем городе, но и продолжит радовать ГИБДД, водителей и пешеходов снижением своих показателей.