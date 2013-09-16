Вновь увеличиваются акцизы на бензин, алкоголь и табак

Минимальная специфическая ставка акциза на сигареты будет проиндексирована к уровню 2013 года на 42 процента, на 20 процентов в 2015 году, и на 28 процентов в 2016 году к предыдущему году соответственно. В итоге минимальная цена за пачку сигарет составит 50 рублей.

Ставки акцизов на бензин будут зависеть от экологического класса топлива. Акцизы на на бензин 3 класса и ниже останутся на прежнем уровне. Акцизы на бензин 4 класса возрастут на 5 процентов в 2014 и 2015 годах, в 2016 они возрастать не будут. Ставку на бензин 5 класса также повысится: в 2014 на 12 процентов, в 2015 на 11 процентов, в 2016 на 20 процентов. Рост акцизов приведет к росту цен на топливо.