Вновь увеличиваются акцизы на бензин, алкоголь и табак
В третьем чтении принят закон об индексации ставок акцизов на 2014-2016 год. Подтверждение этого размещено на сайте Автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности.
Минимальная специфическая ставка акциза на сигареты будет проиндексирована к уровню 2013 года на 42 процента, на 20 процентов в 2015 году, и на 28 процентов в 2016 году к предыдущему году соответственно. В итоге минимальная цена за пачку сигарет составит 50 рублей.
Ставки акцизов на бензин будут зависеть от экологического класса топлива. Акцизы на на бензин 3 класса и ниже останутся на прежнем уровне. Акцизы на бензин 4 класса возрастут на 5 процентов в 2014 и 2015 годах, в 2016 они возрастать не будут. Ставку на бензин 5 класса также повысится: в 2014 на 12 процентов, в 2015 на 11 процентов, в 2016 на 20 процентов. Рост акцизов приведет к росту цен на топливо.
Что касается ставок акцизов на спиртосодержащую продукцию, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов и выше, на 2016 год они будут проиндексированы на 10 процентов к уровню 2015 года.