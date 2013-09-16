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Вновь увеличиваются акцизы на бензин, алкоголь и табак
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вновь увеличиваются акцизы на бензин, алкоголь и табак

16 сентября 2013, 08:45ОбществоЕвгения
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