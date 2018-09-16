Куйвашев заложил капсулу времени в день 100-летия УрГЮУ в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области, генпрокурор РФ Юрий Чайка и другие почетные гости заложили капсулу времени в честь 100-летнего юбилея со дня основания УрГЮУ.
15 сентября состоялись торжественные мероприятия в честь 100-летнего юбилея со дня открытия УрГЮУ.
Поздравить учащихся и преподавателей вуза приехали почетные выпускники Уральского юридического университета, среди которых были Евгений Куйвашев, Юрий Чайка и Павел Крашенинников.
Губернатор Свердловской области с почетными гостями возложил цветы к памятникам Сергею Алексееву, который основал уральскую школу теории права, и Дмитрию Остапенко, который с 1954 по 1986 года занимал должность ректора свердловского юридического института.
Далее прошла церемония закладки капсулы времени.
Депутат госдумы Павел Крашенинников назвал это событие символичным. Датой вскрытия капсулы называют 2043 год.
Евгений Куйвашев заверил, что жизнь страны кардинально преобразится за это время, однако миссия юристов останется прежней: верно служить закону и Отечеству, сохранять беспристрастность и объективность, достигать новых высот в юридической науке и практике.