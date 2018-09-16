Куйвашев заложил капсулу времени в день 100-летия УрГЮУ в Екатеринбурге

15 сентября состоялись торжественные мероприятия в честь 100-летнего юбилея со дня открытия УрГЮУ.

Поздравить учащихся и преподавателей вуза приехали почетные выпускники Уральского юридического университета, среди которых были Евгений Куйвашев, Юрий Чайка и Павел Крашенинников.

Губернатор Свердловской области с почетными гостями возложил цветы к памятникам Сергею Алексееву, который основал уральскую школу теории права, и Дмитрию Остапенко, который с 1954 по 1986 года занимал должность ректора свердловского юридического института.

Далее прошла церемония закладки капсулы времени.

Депутат госдумы Павел Крашенинников назвал это событие символичным. Датой вскрытия капсулы называют 2043 год.